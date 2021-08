A munkára való koncentrálást is segíti a Windows 11 egy új funkciója

Panos Panay, a Microsoft egyik legfontosabb embere mutatta be azt a még kidolgozás alatt álló funkciót, amely a Windows 11 egyik gyöngyszemének ígérkezik - írta a hvg.hu. A felhasználók úgynevezett fókusz perceket állíthatnak be, vagyis olyan időszakokat, amikor csakis egy dologra szeretnének koncentrálni. Hasonló megoldás most is létezik a Windowsban, de az új szoftver már a Spotifyt hívja segítségül.

Az ígéretek szerint a funkció, amelyet a szoftver óra alkalmazásában lehet majd elérni, illetve indítani, jóval több lesz, mint egy sima zenelejátszó - de a részletekről még keveset tudni. Az biztos, hogy a benne megtalálhatók közül kiválasztott dalokat mindig annyi ideig fogja lejátszani a program, amíg a fókuszálás tart.

Nyitókép: Pixabay