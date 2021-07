Szombaton "az éjjel soha nem érhet véget" a fürdőkben

Országszerte összesen 40 fürdő csatlakozott a 12. Strandok Éjszakája programsorozathoz. A résztvevő helyszínek hosszított, legalább éjfélig tartó nyitvatartással készülnek, de több helyen kedvezményes belépővel és extra programokkal is várják a vendégeket – mondta az InfoRádiónak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.

„Nemcsak fürdőzéssel, hanem zenével, DJ-vel, sok helyen élőzenével, egyéb programokkal, tűzzsonglőrökkel, különböző sportbemutatókkal, több helyen akár szaunával is. A részletes programok a Magyar Fürdőszövetség honlapján az adott fürdőre kattintva megtalálhatók” – mondta a főtitkár.

Nehéz időszakon vannak túl a fürdők, a járvány miatt tavaly novembertől idén májusig zárva voltak, de a vendégek ezután is csak védettségi igazolvánnyal léphettek be. Július eleje óta már bárki szabadon mehet fürdőbe, strandra, a forgalom azonban továbbra is elmarad a 2019-eshez, azaz az utolsó pandémia előtti évéhez hasonlítva – mondja Balogh Zoltán.

„Ez több okra vezethető vissza, nagyrészt a külföldi vendégek elmaradása, illetve a kisebb volumene miatt van így.

A kisebb, regionális fürdők esetében a szezon eleje a védettségi igazolványok miatt rosszabbul alakult,

mint az előző évben. Nagy átlagban azt tudom mondani, hogy 40 százalékkal esett vissza a forgalom, ez a júniusi adat volt. A július hál istennek a csodás időjárásnak köszönhetően azért sokkal jobban alakul már.”

A Fürdőszövetség elnöke szerint a fürdők, strandok látogatása biztonságos, a Népegészségügyi Központ előírásainak megfelelően 2 óránként ellenőrzik a vízminőséget, és emelt mennyiségű fertőtlenítőszert használnak a medencékbe. A közösségi tereket is folyamatosan takarítják, a vendégek például csak fertőtlenített öltözőszekrényt kaphatnak, a kialakuló soroknál pedig ügyelnek a másfél méteres távolság betartására.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás