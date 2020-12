Karácsonyi kisokos: ha kütyüt vásárlunk a gyereknek

Egy angol magazin nemrég gyerekeket kérdezett meg arról, hogy milyen ajándékra vágynak idén karácsonykor. Bár a listáról jó pár „klasszikus” kívánság a saját gyerekkorunkból is ismerős lehet, mint például a Lego vagy egy kiskutya, felkerültek rá az okosórák, a játékkonzolok, a videójátékokról mintázott játékfegyverek, sőt még a videójáték szereplők inspirálta szakácskönyv is – írja közleményében a Sicontact Kft.

A listát elnézve valószínűleg idén is sok családban kerül valamilyen digitális ajándék a fa alá. Ezt támasztja alá az egyik hazai felmérés is, mely szerint a népszerű Fekete Péntek akciókat a válaszadók kétharmada már karácsonyi ajándékok beszerzésére is kihasználta,

a slágertermékek pedig nem meglepő módon a mobiltelefonok és tabletek, a szórakoztató elektronika, illetve a számítástechnikai eszközök voltak.

Bár a digitális ajándékok nagy örömöt okoznak a kicsiknek, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az internetnek sötét oldala is van, amely veszélyes lehet a gyermekek számára. Az internetes biztonság szakértőjeként az ESET és hazai forgalmazója, a Sicontact Kft. számos oktató tartalommal hívják fel kicsik és nagyok figyelmét a biztonságos internetezésre. Többéves tapasztalataikat csokorba szedve idén elindították családoknak szóló oldalukat, ahol a szülők hasznos cikkekkel, a gyermekek pedig játékos videókkal tanulhatnak az online tér kockázatairól.

Szakértőik most összegyűjtötték, mire érdemes figyelnünk szülőként annak érdekében, hogy a legkisebbek is biztonságosan használhassák karácsonyi ajándékaikat.

Videójátékok

Válasszunk a gyerekek életkorának megfelelő játékot, amit hivatalos, megbízható forrásból szerezzünk be. A választásban az ajánlások, szakértői fórumok mellett a PEGI, azaz az elektronikus játékokhoz használt korhatár és tartalom besorolási rendszer is segít. Akár számítógépen, mobilon vagy konzolokon játszanak a gyerekek, mindig tartsuk az eszközöket naprakészen,

telepítsük a frissítéseket, mert lehet, hogy biztonsági javításokat is tartalmaznak.

Ez az operációs rendszer mellett a játékkliensekre (mint például a Steam vagy az Origin), és magukra a játékokra is vonatkozik.

Tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy legyenek óvatosak: a csalásokat és a fizetős játékok ingyenes verzióit kínáló nem hivatalos weboldalak, fórumok linkjei mögött vírusok is rejtőzhetnek. Ahogy az internet többi részén, úgy a játékos közösségekben sem mindenki jó szándékú – sose adjanak meg személyes vagy bankkártya adatokat, sem a fórumokon, sem privát üzenetben.

Okostelefonok és tabletek

Az új mobilok beüzemelésekor az egyik első teendő, hogy az eszköz valamilyen feloldó kód beállítását kéri. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy olyan kódot válasszanak, amely nem köthető hozzájuk – mint például a születésnapjuk – mivel ezeket a kódokat nagyon könnyű kitalálni. Érdemes minél hamarabb beszerezni egy biztonsági alkalmazást is,

az Android ugyanis a második legtöbbször támadott rendszer a Windows után.

Nézzük át együtt a gyerekekkel, hogy milyen alkalmazások kerülnek a telefonra, és ellenőrizzük azt is, hogy ezek mihez kérnek hozzáférést. Legyünk gyanakvók, ha egy app túl sok vagy furcsa hozzáférést kér – egy kvízjátéknak valószínűleg nincs feltétlenül szüksége a gyerekek pontos tartózkodási helyére. Mindig a hivatalos áruházból töltsünk le appokat (Google Play, App Store), mert az egyéb forrásokból beszerezhető appok kártevőket tartalmazhatnak, amelyek zárolhatják az eszközt, de akár kémkedhetnek is a gyerekek után.

Okoskütyük

Ha valamilyen internetre csatlakozó kütyüvel – például okosórával – lepjük meg a gyerekeket, akkor mindenképpen szánjunk egy kis időt a megfelelő modell kiválasztására. Járjunk utána a lehetőségeknek, olvassunk megbízható forrásból származó véleményeket, és

keressünk rá a modell nevére, a sebezhetőség vagy hasonló szavak kombinációjával.

Erre azért van szükség, mert a gyártók a gyors megjelenés érdekében sajnos sokszor nem fektetnek kellő hangsúlyt a biztonsági szempontokra, a sebezhetőségek javítása pedig utólag nagyon nehéz, vagy egyenesen lehetetlen. Pár éve például a norvég Fogyasztóvédelmi Tanács tesztjén több problémás okosórát is találtak, amelyek titkosítás nélkül tárolták és továbbították az adatokat, ami lehetővé tette, hogy hackerek megfigyelhessék a gyerekeket, sőt akár kommunikálhassanak is velük.

Legyünk óvatosak a kevésbé ismert márkákkal,

ha nem tudjuk ellenőrizni, hogy az adatainkat hol tárolják, és hogyan védik. A számítógépekhez és telefonokhoz hasonlóan itt is aranyszabály, hogy amely eszköznél lehetséges, ott mindenképp telepítsük a biztonsági frissítéseket, amint elérhetővé válnak.

Laptopok és asztali számítógépek

Ha idén a gyermekünket az első saját laptopja vagy asztali számítógépe várja a fa alatt, akkor gondoskodjunk róla, hogy az eszköz fel legyen vértezve a különböző fenyegetések ellen. Ehhez elengedhetetlen egy megbízható és modern biztonsági program, amely a vírusok felismerése mellett védelmet nyújt például az adathalászat vagy a webkamerához történő hozzáférések ellen. Válasszunk olyan szoftvert, amely szülői felügyelet funkcióval is rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy a gyermekek számára káros internetes tartalmakat blokkolhassuk.

+1 tipp: A biztonság velünk, szülőkkel kezdődik

Ha a gyerekek biztonságos internetezéséről van szó, a szülők tudatos hozzáállását is meg kell említenünk, mint kulcsfontosságú tényezőt. Bár a gyerekek jól kiigazodnak az online térben, a kíváncsiságuk és a tapasztalatlanságuk könnyen bajba sodorhatja őket. Szülőként a mi feladatunk, hogy naprakészek legyünk az internet veszélyeivel kapcsolatban, és folyamatosan neveljük a gyerekeket a felelősségteljes internethasználatra. Bár ez a téma végtelennek tűnik, van néhány támpont, melyek mentén elindulhatunk. Ilyen például a megfelelő jelszavak használata, a biztonságos letöltés, a közösségi média kockázatai, az online zaklatás, az internetes pedofilok, a chatelés szabályai – és persze

a legfontosabb, hogy biztosítsuk a gyerekeket arról, hogy hozzánk bármikor fordulhatnak, ha gyanús dologgal találkoznak az interneten.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán