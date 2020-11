Az utolsó pillanatban előzött Új-Zélandon a kakapó – videó

A kakapó (Strigops habroptilus) az első madár a verseny történetében, amely másodszorra is elnyerte az év madara címet, először 2008-ban – közölték hétfőn a szervezők.

A kéthetes szavazás alatt a Diomedea antipodensis nevű albatrosz állt az élen, ám végül a kakapó került ki győztesen a versenyből.

A kizárólag Új-Zélandon honos kakapókból, amelyeket Mark Carwardibe brit zoológus „a világ legnagyobb, legkövérebb és legröpképtelenebb papagájaként” jellemzett, az 1990-es évekre mindössze 50 példány maradt, mivel a madarak betolakodó ragadozók áldozataivá váltak.

A ragadozóktól mentes új-zélandi szigetekre átköltöztetett megmaradt populáció a tudományos szaporítóprogram erőfeszítései révén indult növekedésnek. A madarak száma ma már meghaladja a 200-at és mindegyik példány nyomkövetőt visel.

A bagolypapagáj kellemetlen szagú éjszakai madár, többnyire fák gyökerei közötti üregekben él. Testtömege a két kilogrammot is meghaladhatja, testhossza 50–60 centiméter, és a hím nagyobb, mint a tojó. Bogyókkal, hajtásokkal táplálkozik, de néha rovarokat, gyíkokat is elfog. A tollazata sárga–barna–zöld, nagy csőre szaruszínű, lába szürke. Szeme körül a tollak körben helyezkednek el, ezért is emlékeztet bagolyra.

A Forest and Bird nevű új-zélandi természetvédelmi szervezet által rendezett éves verseny célja a csendes-óceáni szigetország őshonos madarainak megismertetése és népszerűsítése.

Az év madara versenyre ebben az évben rekordot jelentő több mint 55 ezer érvényes szavazat érkezett.

Az idei versengést ugyanakkor kisebb botrány árnyékolta:

több mint 1500 hamis szavazatot adtak le az egyik versenyzőre, a nemzeti jelképnek számító kis foltos kivire.

Nyitókép: youtube.com