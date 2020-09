Hivatalos számok vannak arról, hogy mennyi bringás van

Nagy bringásszámlálást végzett nyáron a Magyar Közút a Fertőnél, a Tisza-tónál, a Velencei-tónál és a Balaton körül - írja a Kreszváltozás.hu portál.

Már összehasonlítás is történt:

a Velencei-tónál és a Tisza-tó körén megkétszereződött a bringások száma egy év alatt

a Balatonnál az emelkedés 85 százalékos

A Tisza-tónál ennél is durvább egyébként a növekmény, mert 2016 óta öt és félszeresére nőtt az ott kerékpározók száma.

A Magyar Közút ennek megfelelően továbbra is "hálózatos logikával" látja értelmét a fejlesztésnek, így jelölték ki az Eurovelo 14-es utat Szentgotthárdtól a Velencei-tóig, és így készült el a Szentendre és Budapest közötti Eurovelo 6.

Közben a Duna keleti partján a Dunakeszi és Budapest közötti hiányzó Eurovelo 6-os szakasz építése is megkezdődött. A hálózatokból hiányzó szakaszok elkészülése emeli egy-egy térség turisztikai vonzerejét, ahogy ez a Tisza-tó esetében is tapasztalható - olvasható az összefoglalóban.

Két évvel ezelőtt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. több mint 1000 kilométer külterületi kerékpárút kezelését vette át. Ehhez a feladathoz kormányzati forrást is kapott. Idén az üzemeltetési munkákon túl többek között a Balaton és a Fertő tó körüli kerékpárúton felújítást is végzett a társaság. A kerékpárutakhoz kapcsolódóan a Magyar Közút 2019-ben gépparkfejlesztést hajtott végre, 15 speciális traktort és a hozzájuk tartozó téli-nyári adaptereket szereztek be.

Nyitókép: Balázs Attila