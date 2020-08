Magányosan bóklászó farkaskölyköt kaptak lencsevégre a Bükkben – videó

Munka közben egy farkaskölyökkel futott össze egy erdész a Bükkben, aki mindezt videóra is vette. A felvételt a 444.hu vette észre és osztotta meg. A férfi – mint azt a Facebook-oldalán írta –, már korábban is látott farkasokat a Bükkben, de kölyköt most először tudott videóra venni.

Hogy pontosan hol találkoztak, azt nem osztotta meg, mert ezzel is

védeni szeretné a farkasokat.

A hírportál megjegyzi, az már ideje tudható, hogy az Északi-középhegységben tartósan megtelepedtek és szaporodnak a farkasok, de a kölykökről eddig legfeljebb csak vadkamerás felvételek készültek. A farkas egyébként az emberre nem jelent veszélyt, itthon 2001 óta fokozottan védett fajnak számít.

Nyitókép: Szívós Balázs/Facebook