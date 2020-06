Ennyi cigit és sört szabad nyaraláshoz külföldre vinni

Nyaralni készülőknek állított össze kisokost a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(NAV). A kommünikében azt veszik sorra, mit pakolhat a naptej mellé az utazó, aki átlépi az országhatárt - és mit nem.

Ha valaki az EU-n belül utazik, alapból a nem kereskedelmi céllal vásárolt termékekre nincsenek korlátozások, a háziállatok, illetve védett növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek átvitele a határon bizonyos körülmények között akadályokba ütközhetnek.

A folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek igazolást kell kérniük orvosuktól, és csak a felírt gyógyszerek lehetnek náluk.

Háziállatok állatútlevéllel közlekedhetnek még az unión belül is.

Védett állatok, növények esetében még az egyes részek közlekedtetése is tilos, vagyis vadásztrófeát, elefántcsontot, teknőspáncélt nem érdemes "beszerezni" a nyaralás során - hívja fel a figyelmet a NAV. Bizonyos esetekben akár 3 éves szabadságvesztés is járhat ezért.

Jövedéki termékekre vonatkozó szabályok: cigarettát 800 szál alatt, szivart 200 szál alatt, sört 110 liter alatt, bort és pezsgőt 90 liter alatt lehet átvinni a határon, de üzemanyag is csak a tankba tölthető mennyiség plusz tíz liter. Unión kívülről Magyarországra – 17 éves kor felett – légi úton 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta vagy 16 liter sör vagy 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton 430 euró, egyéb módon 300 euró értékben hozhatók be vám- és adómentesen. 15 év alatti utasoknál 150 euró ez az értékhatár.

Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról az érintett magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni.

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk stb.) van, köteles ezt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére be- vagy onnan kilép.

A NAV forródrótot is fenntart a kérdések megválaszolására: 1819.

