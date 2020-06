Vérfagyasztó pillanatok: videón a veresegyházi oroszlánszökés

A felvételt, amelyet egy állatgondozó rögzített és kommentált végig, a Ripost tette közzé.

Percek alatt kitört a pánik

- mondta egy gondozó a lapnak.

„Én éppen a hiúzok kifutójánál voltam, tettem a dolgomat, amikor az igazgató segítséget kért tőlem. Később egy rémült édesanyát is hallottam, aki segítségért szólongatott. Ő éppen a kisgyermekével és a barátnőjével gyönyörködött az oroszlánokban, amikor észrevette, hogy az egyik a kerítésen kívül, a látogatók között sétálgat…” – fogalmazott Vágó Richárd. A protokoll szerint az állatkert nyitásánál kiengedik az oroszlánokat a területükre sétálni, de a történtek alapján valakinek nem volt elég türelme, ugyanis két állat a boxban maradt.

„A két bent maradt oroszlán összeveszett és morgott. Elképzelhető, hogy a hangzavartól nem tudtak beszélgetni, így az igazgató kinyitotta az egyik zsilipet, hogy az állatok menjenek ki. De az igazgató rossz zsilipet nyitott meg, és bement hozzájuk a legnagyobb hím oroszlánunk, aki szinte rögtön megtámadta a két bent lévő oroszlánt. Ekkor meghúzott egy másik kart is, de az sem a szerencsés választás volt, ugyanis az meg kinyitott egy ajtót, ami az etetős folyosóra vezet. Ott pedig, mivel takarították a boxot korábban, nyitva hagyták az ajtót és a lányoroszlán kiszaladt rajta és már kint is volt a látogatók között a kiserdőben…” – tette hozzá a gondozó.

„Ekkor rohantak segítségért. A gázszerelő pedig majdnem elájult. Őket időközben a saját irodánkba kellett menekíteni, majd autóval kivinni a területünkről. Mindeközben a nagy oroszlán lerendezte a bentlévőt, ő is a folyosó felé vette az irányt. […] Igazgató épphogy be tudta csapni az orra előtt a folyósra vezető ajtót, mert már rátámadt az oroszlán. Később még visszament a felbőszült oroszlánhoz, be akart menni, hogy elzárja.

Ha én nem rángatom ki az ajtóból, az állat megöli.

A kerítésre állva próbálták megtalálni Lilit, én pedig kértem, hogy hozzanak húst, mert befogom az állatot. Amikor már elég közel jött, akkor többször rálőttek altató lövedékkel, de csak negyedszerre találták el.”

Emberi mulasztás történt, anyagi kár és személyi sérülés nem - közölte akkor az esetről az állatkert.

