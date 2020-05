Újabb veszély leselkedik a kutyákra és a macskákra

A megbetegedés korábban főként a mediterrán területeken fordult elő, de a klímaváltozás hatására már Magyarországon is felbukkant, veszélyeztetve a kutyák, macskák egészségét. Leginkább tavak és folyók melletti településeken fordul elő – olvasható a Zala megyei hírportálon, amely egy helyi állatorvostól kért tájékoztatást a betegségről.

A szívférgesség (dirofilarió­zis) okozója a Dirofilaria Immitis nevű vérparazita – ismertette Bolla Dániel, a zalaegerszegi Vadóc állatorvosi rendelő orvosa. A felnőtt férgek a tüdőben, szívben, illetve a környező nagy erekben élnek tömegesen, és nem összetévesztendők a Dirofilaria Repensszel, ami a bőrben telepszik meg. A szívférgek élettartama közel öt év, ezalatt a nőnemű férgek milliónyi utódot hoznak létre, és a kis férgek főként az apróbb erekben telepednek meg. Ezek azonban az állatokban nem tudják befejezni életciklusukat, ahhoz ugyanis nélkülözhetetlen a szúnyog, mint köztigazda – fogalmazott.

Az orvos kiemelte, a férgek kutyáról kutyára ugyanakkor nem terjednek közvetlenül. A fertőzést követően a kutyákban csak évek múlva jelentkeznek a tünetek, emiatt le­g­gyakrabban 4–8 éves korban mutatkoznak az első klinikai elváltozások. A lárvák 5–7 hónap múltán lesznek teljesen kifejlett férgek, amelyek akkor okoznak gondot a szervezetben, amikor a szív üregeit vagy az innen kivezető nagy ereket elzárják. Ennek következtében a lét­fontosságú szervek – máj, tüdő, lép – kevesebb vért kapnak, ami a szerv károsodásához vezet.

A tapasztalatok szerint a legtöbb kutya a fertőzés után általában legalább két évig nem mutat klinikai tüneteket, ebből az is következik, hogy ezek megjelenésekor a betegség már előrehaladott állapotban van. A tünetek súlyossága szorosan összefügg a fertőzés mértékével. A legjellemzőbb: enyhe száraz köhögés, lihegés, gyengeség, idegesség, figyelmetlenség, általános gyengeség, levertség. Mindez súlyosbodik a fizikai terhelés során, sőt egyes esetekben ájulás is bekövetkezhet. A mellkast meghallgatva észlelhető a nem megfelelő szívműködés, aminek következtében a has térfogata megnövekedhet, a végtagok vizesedhetnek. A súlyosan fertőzött kutyáknál fizikai terheléskor, illetve izgalom hatására akár hirtelen szívhalál következhet be.

A tünetek a macskák esetében hányás, fogyás, köhögés, asztmatikus és fulladásos rohamok, amelyek gyakran halálos kimenetelűvé válhatnak.

Az interjúban arról is szó esett, hogy a modern gyógyszerekkel a kutyák jelentős százalékát sikeresen lehet kezelni. Előrehaladott szívférgesség esetében azonban az állat túlélése sajnos néhány hét vagy hónap. A kifejlett szívférgekkel fertőzött kutyák kezelése minden esetben „személyre szabott”, tehát a kutya általános állapota, a tünetek súlyossága határozza meg a teendőket.

