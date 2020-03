A karantén alatt gyakoribbá válhat a családon belüli erőszak

A jelenség az egész világon megfigyelhető, legalábbis ott, ahol korlátozzák az emberek szabad mozgását - írja a Qubit.

Egy volt kínai rendőrtiszt szerint háromszorosára emelkedett a rendőrségen bejelentett esetek száma, ezért pedig egyértelműen a járvány okolható. Adriana Mello brazil aktivista szerint az országban 40-50 százalékkal emelkedett az esetek száma, Katalóniában 20 százalékos emelkedésről számoltak be, Cipruson pedig 30 százalékkal hívták többen a segélyvonalat, mint általában.

Olaszországban a bántalmazottak megsegítésére alapított forródrótnál alig csörög a telefon, annál több e-mailt és SMS-t kapnak, mert akiket bántanak, nem tudnak elvonulni telefonálni.

Spanyolországban a kormány bejelentette, hogy a bántalmazottak annak ellenére elhagyhatják az otthonukat, hogy az engedély nélkül utcán lévő embereket szigorúan megbírságolják.

Még több hatalom

Alejandra Y. Castillo, a legnagyobb áldozatokat segítő amerikai szervezet, az YWCA USA elnöke szerint a karantén speciális helyzetet teremt: a bántalmazó még inkább nyeregben érezheti magát, ha a család minden tagját az ellenőrzése alá vonhatja. A helyzetet tovább súlyosbítja a koronavírus miatti rettegés és pánik: és a gazdasági nehézségek miatti stressz is rontja. Egy francia segélyszervezet szerint a jelenlegi helyzetben olyan családokban is problémák akadnak, ahol korábban minden rendben ment.

Itthon továbbra is segítenek a kríziskezelő ambulanciák

A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben is számíthatnak a segítségre a kapcsolati erőszak áldozatai - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken online sajtótájékoztatón. Novák Katalin azt mondta, hogy a veszélyhelyzetben is működnek a krízisközpontok és a titkos menedékházak, ahol jelenleg is vannak férőhelyek.

A kríziskezelő ambulanciákon megszüntették a személyes kontaktust, de az ambulancia munkatársai továbbra is várják azoknak a jelentkezését, akik úgy érzik, hogy kapcsolati erőszak áldozataivá válhatnak.

