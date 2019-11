Érdekes dolgok derültek ki a legutóbbi magyar lottómilliárdosról

A nagynyerteseknek lehetőségük van kitölteniük egy kérdőívet, amiben anonim módon beszámolhatnak arról, hogy milyen körülmények között nyertek, illetve, hogy mire költik a nyereményt, kinek adnak belőle és a többi. Ennek apropóján a Pénzcentrum megkereste a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy kiderítse, ki volt az utolsó nagynyertes, aki hozzájárult az általa kitöltött nagynyertes-kérdőív publikussá tételéhez.

Az utolsó idei nagy lottónyereményt a júniusi ötöslottón zsebelhette be valaki. Azt tudni róla, hogy évtizedek óta, heti rendszerességgel játszik ötöslottót, de korábban még nem nyert hasonlóan magas összeget. Számait véletlenszerűen, speciális szelvényfeladási stratégia nélkül választotta ki. A megnyert összeg bizonyos részét pedig pénzügyi befektető segítségével fogja felhasználni. A nyertes úgy nyilatkozott:

esze ágában sincs abbahagyni a lottózást.

A portálnak a Szerencsejáték Zrt. azt is elárulta, hogy a nagynyertesek főleg állandó számokkal játszanak, de gépi játékokkal is nyertek már. Vannak olyan játékosok, akikre valóban illik a "szerencse fia" jelző, hiszen már több alkalommal is nyertek nagyobb összeget.

