Pillanatok alatt vége lesz a kibírhatatlan forróságnak - mutatjuk, hol, mikor

Semmi sem tart örökké - igaz ez a most még tomboló kánikulára is, igaz, nehezen megmondható, mikor, hogyan és mennyire romlik el az idő, illetve az is, az égszakadás-földindulásnak mikor lesz vége, s mi jön utána.

Ami szerda kora délután látszik, hogy a napi csúcshőmérséklet (34 fok) közel lesz a Szegeden valaha (ezen a napon, árnyékban) mért legmagasabbhoz (35,9), de csütörtökön valamikor délután Magyarországra ér egy hidegfront, ennek előterében megnövekszik felhőzet, és több helyen várható zápor, zivatar; egyes zivatarokat jégeső, károkozó szélroham és felhőszakadás kísérhet - írja az Időkép.hu.

A Köpönyeg.hu merészet vállalva azt írja,

csütörtök délután a hidegfront észak-keletre és dél-nyugatra érkezik, záport, zivatart okozva és megszüntetve a hőséget, de péntekre "minden rendben" lesz.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök éjfélig figyelmeztetést adott ki: a szerdai és csütörtök délutánig tapasztalhatő hőséget záporok, zivatarok, a keleti és nyugati végeken - néhol a középső területeken is - felhőszakadásos percek, órák váltják, irgalmatlan erejű széllel. Keleten lehet akár 100 km/h-s szélvihar is, illetve 2-3 centi átmérőjű jégverés.

Az előrejelzések alapján tehát akár még az is lehet, hogy a főváros kimarad a "jóból", mindenesetre fel kell készülni.

Hogy

a hétvégén kellemesen meleg, nyugodt idő lesz,

abban minden előrejelzés megegyezik.

Nyitókép: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt