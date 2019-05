Mutatjuk, mi lesz abból, ha a Készenléti Rendőrség Intim Tornázik - videó

Az együttműködés eredménye a Feltöltve című dal, melyben közreműködik a Készenléti Rendőrség Zenekara is. A számhoz forgatott klipet 2019. május 10-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Töréspont című baleset-megelőzési rendezvényén mutatták be először, és a Police.hu oldalra is felkerült.

