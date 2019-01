Vidracsalád játszott Békéscsaba belvárosában - videó

A nem mindennapi látványt nyújtó, Facebookra feltöltött, sötétben készült videó értékét tovább emeli, hogy az éjszaka aktív, nappal rejtőzködő vidrákat még a szakemberek is ritkán tudják megfigyelni - írja a beol.hu. A szakemberek évek óta figyelemmel kísérik az állatokra utaló nyomokat. A téli időszakban egyébként a víztől távolabbi helyeken is meg lehet figyelni a ragadozókra utaló nyomokat. S mivel elég jellegzetes a lábnyomuk, egész jól be lehet azonosítani, hogy merre kószálnak.

"Tudjuk, hogy a vidra hosszú évek óta jelen van Békéscsaba centrumában. Magát az állatot viszont elég nehéz észrevenni, egyrészt mert akkor aktív, amikor mi, emberek általában alszunk, másrészt elég óvatos. Ha bejön a településre, akkor eléggé körültekintő, szemfüles. Bár a videón látszik, hogy autóforgalom megy mellettük, viszonylag nyugodt állatoknak tűnnek. Nyilván valamennyire megszokták már a belvárosi létet" - fogalmazott Boldog Gusztáv természetvédelmi szakember.

A szakértő szerint a felvételen valószínűleg egy anya látható a két kölykével. Mivel az állatok nagy kóborlók, hatalmas területet járnak be, így az már nem biztos, hogy belvárosi szaporulatról van szó, lehet, hogy az Élővíz-csatorna külső szakaszairól látogattak be egy rövid időre.

A vidra hazánkban jelenleg fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. Az állománya annak ellenére kifejezetten elterjedtnek, általánosnak mondható a magyarországi halastavak és folyók környékén, hogy Nyugat-Európa felé gyakorlatilag mi vagyunk az utolsó bástyája ennek a fajnak.

A menyétféle ragadozó amellett, hogy nagyon intelligens és jó vadász, minden résbe befér, ezért nehéz távol tartani. A táplálékbőség esetén (például egy halastónál) a gazdálkodónak komoly erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy a vidrát távol tartsa a halaktól.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila