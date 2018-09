Eljuthatnak a hurrikánok Magyarországra is?

A választ a cikk elején lelőjük: igen, a hurrikánok esetleg eljuthatnak Európába, így Magyarországra is, de addigra annyira legyengülnek, hogy csak egy kis hidegfrontocska lesz belőlük...

A videó azért nagyon érdekes, érdemes megnézni!

Most, hogy kezdődik a hurrikánszezon, felmerülhet a fenti kérdés. A válasz pedig nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre gondolnánk. A kisfilm ezt a témát járja körbe, de azért az Egyesült Államokat fenyegető Florence hurrikán mellett néhány szó lesz a mi hétvégi időjárásunkról is, ami kevésbé izgalmas most, szerencsére - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Nyitókép: Pixabay