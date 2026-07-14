A lánya miatt ment a végállomásra, ököllel ütötte a buszsofőrt

A vádirat szerint a törökbálinti férfi – a bűnügy vádlottja – 2026. január elején megjelent Nagykovácsiban, a buszvégállomáson, hogy kérdőre vonja azt a buszsofőrt, akivel lánya korábban konfliktusba keveredett.

A férfi felszállt a megállóban várakozó buszra és a szolgálatban lévő autóbuszvezető sértettet többször megfenyegette. A sértett közölte vele, hogy szálljon le a járműről, mire a férfi megpróbálta kirángatni a vezetőülésből.

A vádlott tovább fenyegetőzött, majd ököllel megütötte a sértettet.

A Budaörsi Járási Ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja.

A vádlott bűnösségéről a Budaörsi Járásbíróság fog dönteni.

Az autóbusz kamerafelvételén az a pillanat látszódik, amikor a vádlott megüti a sértettet.