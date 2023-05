Tizennégy éve nem találják a holttestet, de tárgyalják a szekercés gyilkos ügyét

Barátja tizenhárom évvel ezelőtti meggyilkolása miatt áll bíróság előtt egy férfi, akinek az ügyében négy korábbi zárkatársát hallgatta meg a Szegedi Törvényszék tanácsa. A négy férfi közül csupán egyetlen mondta azt a bíróság előtt, hogy a férfi bevallotta neki a gyilkosságot. Ő azt vallotta, hogy a vádlott elmondta neki, hogy baltával csapta fejbe a barátját. Ez a tanú egyébként megbukott a poligráfos vizsgálaton.

A másik három korábbi rab pedig azt állította, hogy nekik sosem beszélt a férfi a gyilkosságról, és arról se, hogy valaha elásott volna bárkit is.

A Délmagyar a beszámoló mellett hátteret is ad az ügynek. Ennek legfontosabb része, hogy emlékezetet arra, hogy a két férfi (az egyik az áldozat) 2009. július 2-án is egy nagyobb társaságban együtt ivott egy csongrádi kocsmában, ahol összeverekedtek. Később a vádlott egy ismerősénél bográcsozott, amikor meglátta az utcán sétáló társát, és behívta az udvarra. A vádirat szerint ezután egy 30-40 centis fanyelű szekercével fejbe vágta és egy piszkavassal szív tájékon szúrta a férfit, aki a helyszínen meghalt. A holttest azóta sincs meg, pedig többször is keresték azt a Tiszában.

A nyomozók 11 évvel az eltűnés után, 2020 nyarán jutottak olyan információkhoz, amelyekből rájöttek, hogy a keresett férfit megölhették. Ezután fogták el a vádlottat.

Nyitókép: Pixabay