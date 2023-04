Megdöbbentő részletek a Lurdy Házban történt tömegverekedésről, egy ember életveszélyben

Mint ahogy az Infostart is megírta, tömegverekedés volt péntek délelőtt az egyik fővárosi bevásárlóközpontban. Az első hírek szerint két társaság esett egymásnak, ami után több autóval érkeztek a helyszínre rendőrök, akik három személyt is elfogtak.

Nagyjából 15-18 ember verekedett össze, fiatalok és idősek egyaránt, további tucatnyi próbálta szétválasztani őket. A konfliktust videóra is vették, amelyen jól látható, ahogy a férfiak vehemensen egymásnak esnek, s egyikük még a kabátját és a zakóját is levette, mielőtt beszállt a bunyóba. Sőt, valaki egy széket is felkapott, azzal ütötte az ellenfelét – írja a Blikk.

Mint kiderült, arab családok estek egymásnak. Csütörtök este véget ért a muszlimok egyik legnagyobb ünnepe, a ramadán, ennek lezárásaként hirdettek közös imát a Lurdy Ház első emeletén található konferenciaterembe. Egy jordán és egy szír család esett egymásnak, egy embert életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Lapinformációk szerint a jordán és a szír családfő már évek óta haragban vann egymással. A kirobbant tömegverekedésben csak a férfiak vettek részt, akik többsége a rendőrök érkezésekor elmenekült.

A Budapesti Rendőr-Főkapitányság életveszélyt okozó testi sértés és csoportos garázdaság büntette miatt folytat nyomozást, s a verekedés több résztvevőjét a rendőrök még keresik. Három férfit hallgattak ki gyanúsítottként, közülük egyet őrizetbe is vettek. A helyszínről egy koponyasérüléses férfit életveszélyes állapotban vittek kórházba.

Nyitókép: police.hu