Fejlemények a Dominikán lekapcsolt magyar csalókirálynő ügyében – videó

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Dominikai Köztársaságban fogták el 2023. március 26-án azt a 43 éves magyar nőt, akit hazánkban pénzmosás, csalás és költségvetési csalás miatt több mint 15 év szabadságvesztésre ítéltek.

A 2000-es években különböző csalások révén több száz millió forintra szert tevő D. Andrea Európa egyik legkeresettebb bűnözőjévé vált, miután 2012 tavaszán nyomtalanul eltűnt. A különböző ügyeiben az ítéleteket is távollétében hozták meg vele szemben. Nemcsak a hazai körözési toplistán szerepelt, hanem az EU Most Wanted oldalán is előkelő helyet foglalt el.

Mára már kiderült, hogy elhagyva Magyarországot, új életet kezdett Dominikán, ahol párra talált, és gyermeket szült. Arra egyáltalán nem számított, hogy több mint tíz év elmúltával a rendőrök még mindig keresik, és nyomára is bukkannak. Így villámcsapásként érte, mikor Punte Cana városában, a tengerparton három hete az egyenruhások elfogták – írja a police.hu.

A műveletet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztálya indította el, miután a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) Interpol Iroda segítségével felvette a kapcsolatot a német Szövetségi Bűnügyi Hivatallal, valamint az Amerikai Egyesült Államok Marshal szolgálatával, akik közvetítő szerepet játszottak a magyar és a dominikai hatóságok között.

A nemzetközi összefogásnak köszönhetően elfogott nőt letartóztatták, majd Spanyolországba szállították, és egészen múlt hét péntekig ott tartózkodott. 2023. április 14-én hozták haza egy délutáni repülőgéppel.

Madridban egy NEBEK ügyintéző és a Készenléti Rendőrség két munkatársa vette át a spanyol rendőröktől, majd landolva a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, egyből a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol megkezdte a rá kiszabott jogerős börtönbüntetésének letöltését.

Nyitókép: Police.hu