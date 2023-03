Elképesztő darknetes pedofil bűnbandát sikerült leleplezni, borzasztó dolgokat tettek

Összehangolt akcióban ütött rajta 2021 májusában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztálya azon a bűnbandán, akinek tagjai egy titkosítást alkalmazó hálózaton keresztül osztottak meg egymással gyermekpornográf tartalmakat. A nyomozók a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeivel közösen akkor összesen nyolc helyszínen tartottak kutatásokat és négy személyt fogtak el. A gyanúsítotti kör a nyomozás előrehaladtával bővült, így hat fővel szemben folytattak büntetőeljárást a KR NNI kiberbűnözés elleni nyomozói.

A többéves szerteágazó nyomozati munkának köszönhetően a rendőröknek teljes mértékben sikerült feltérképezniük a bűnszervezetet, és annak működési mechanizmusát, valamint bizonyítékokkal alátámasztani a társaság konspiratív szervezettségét. Megállapították, hogy a bűnbanda vezetője – akit az Europol és az Interpol közreműködésével sikerült beazonosítani – annak érdekében hozta létre és üzemeltette a bűnös platformot, hogy a hozzá hasonlóan gyermekek iránt szexuálisan érdeklődők számára biztonságos felületet teremtsen. Az oldalak így alkalmasak voltak a gyermekpornográf tartalmak egymással történő megosztására és a tabuktól mentes kommunikációra, tapasztalatcserére – olvasható a Police.hu-n.

A pedofil chat website-ok létrehozója és üzemeltetője hierarchikusan építette ki hálózatát, mindegyik tagnak megvolt a maga szerepe: volt adminisztrátor, moderátor, tag, illetve felhasználó. A konspiratív működést a TOR böngésző biztosította számukra és az oldalak speciális, anonimtást megőrző szabályai.

Kiemelik:

Magyarországon egyedülálló, hogy online térben ilyen bűnszervezetet sikerült felszámolni, és eljárás alá vonni.

A nagyon aprólékos felderítői tevékenységnek, majd az azt követő nyomozati és vizsgálati munkának köszönhetően azonban kétely sem maradt a nyomozókban a bűncselekmények bizonyítottsága tekintetében.

A hat gyanúsított mindegyikét nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétellel, bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfiával gyanúsították meg, míg közülük többet szexuális erőszak elkövetésével is, tekintettel arra, hogy tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel végeztek szexuális cselekményt. Volt, aki nevelt lányaival fajtalankodott, volt, aki testvérével, de olyan is, aki saját lányával végzett el szexuális abúzust.

Ezekről a cselekményekről többségében felvételeket is készítettek, és ezeket is megosztották egymás között. A KR NNI nyomozói a hat gyanúsítottnál összesen több mint százezer ilyen kép- és videófelvételt találtak.

A hat férfivel szemben – akik közül egy fő bűnügyi felügyelet alatt áll, míg öten letartóztatásban vannak – a nyomozást a héten fejezte be a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály Nyomozó Osztálya, és a több száz oldalas aktát kedden adták át a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészségnek.

Nyitókép: Pixabay