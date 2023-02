Tavaly júliusban egy éjszaka tűz ütött ki egy férfi házának udvarán. A tüzet a helyszínre érkező tűzoltók igyekeztek megfékezni, ám az ittas házigazda folyamatosan távozásra szólította fel őket – írja az ügyészség.hu.

Miután eloltották a tüzet, a tűzoltószerek néhány percig felügyelet nélkül maradtak a sötétben, és a férfi kihasználva az alkalmat,

a magasnyomású tűzoltó tömlőt egy késsel megvágta.

A tűzoltók a tömlőt minden használat után áttörlik, így rögtön észrevették a rongálást, aminek következtében a tömlő használhatatlanná vált, ezzel a katasztrófavédelem 300 ezer forint kárt szenvedett.

Az ügyészség rongálás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a büntetett előéletű férfival szemben. A fogházbüntetés mellett azt is indítványozták, hogy a férfi térítse meg a 300 ezer forint kárt, és fizesse meg a közel 30 ezer forint bűnügyi költséget is.

