Szabadon engedték a hírhedt francia sorozatgyilkost

A nepáli legfelsőbb bíróság szerdán rendelte el a Thaiföldön Kígyónak is nevezett, most 78 éves Charles Sobhraj szabadlábra helyezését idős korára hivatkozva. A több mint húsz hátizsákos turista megölésével gyanúsított sorozatgyilkos már útban van Franciaország felé. Ügyvédje szerint a nepáli hatóságok a lehető leghamarabb haza akarták küldeni, és ez egybeesett Sobhraj kívánságával is. A katmandui francia nagykövetség sietve kiállította a hazautazásához szükséges dokumentumokat.

A Connie Jo Bronzich amerikai hátizsákos turista 1975-ben történt megölésért 2003-ban Nepálban elítélt férfit egy szigorúan őrzött katmandui börtönben tartották fogva. Sobhraj mindig tagadta az amerikai nő megölését, és ügyvédei szerint a vádak kizárólag feltételezéseken alapultak. A bíróság ennek ellenére húsz évi letöltendő börtönbüntetésre ítélte őt.

Pár évvel később a francia férfit a korábban meggyilkolt amerikai turista barátjának megöléséért ismét elítélték. Ezen ügyeken kívül, számtalan másik gyilkossággal is megvádolták a férfit. A thaiföldi rendőrség szerint Shobraj 1970-ben begyógyszerezett hat nőt, akik közül többre holtan találtak rá egy közelben lévő tengerparton.

1976-ban, mielőtt Sobrahj a Thaiföldön elkövetett bűneiért bíróság elé állhatott volna, Indiában bebörtönözték, amiért megmérgezett egy francia turistacsoportot. Tíz évvel később altatót csempészett a börtönőrök ételébe, és mialatt ők aludtak, megszökött a börtönből. Nem sokáig élvezhette a szabad levegőt, ugyanis pár nappal később az indiai rendőrség Goa szigetén elkapta őt. Ezután ismét börtönbe zárták, ahol 1997-es szabadulása után hazatért Franciaországba. Áldozatainak valódi száma a mai napig ismeretlen.

A sorozatgyilkos széles körben ismertté vált történetét a Netflix és a BBC is megfilmesítette.