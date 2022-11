Hamis húszezresek Óbudán, egy eladó posztolt a Facebookon

"Hamis 20 000 forintos van forgalomban ismét. Sajnos tegnap találkoztunk vele" - írja egy nő a Facebookon. Sipos Krisztina sorai szerint ő is eladó egy üzletben, és ilyennel akartak nála fizetni.

"Fontos, hogy nincs benne vízjel, a fémcsíkon jobb és bal oldalt megtörve a 20 000 felirat. Ha a fény felé emeled, csak az egyik oldalon van a Deák-fej. Amúgy elég profi munkának tűnik."

Azt is írja, hogy a próbálkozónál több köteg ilyen pénz volt, "mindenesetre videó is készült róla, és feljelentést is tesznek" - olvasható.

Nyitókép: Fotó: Sipos Krisztina Facebook-oldala