Új részletek az újfehértói családi rettenet ügyében

A rendőrség múlt csütörtök este kapott bejelentést egy nőtől, aki azt mondta: eszméletlen állapotban találta édesanyját a szülei újfehértói otthonában, édesapját pedig érkezésekor látta távozni az autójával. A mentőszolgálat munkatársai ezután a helyszínre értek, de már csak a nő halálának beálltát tudták megállapítani:

a testén több késszúrás nyomát találták.

A hatóság emberei az elvégzett helyszíni szemle adatai alapján megállapították, hogy a 48 éves nő bűncselekmény áldozata lett. Ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást. Haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtés, és a feltételezett elkövető – a férj – felkutatását. Őt végül néhány órán belül, péntek hajnalban fogták el az Újfehértóról Hajdúböszörménybe vezető út mellett.

Az 51 éves T. Lászlót emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A gyanúsított a terhére rótt bűncselekmény elkövetését beismerte, és elmondta, a feleségével válófélben voltak, több konfliktus volt közöttük, ezúttal is összeszólalkoztak, és a vita hevében egy konyhai késsel több esetben megszúrta a nőt – írta korábban a Police.hu.

Az eset kapcsán most a TV2 műsorában új részleteket ismertettek, számolt be az Index. Mint írják, a pár rengeteget veszekedett már a történtek előtt is, de egyikük sem akarta elhagyni a közös családi házat. Csütörtök délután a férfi leitta magát és arra még nyugtatót vette be, majd a konyhában főzött. „Este 7 órakor érkezett haza a felesége, aki szóvá tette, hogy miért ivott a gyanúsított, illetve miért nem mosta el maga után a kést”.

„A kezébe is vette a nő a kést, és mutatta a gyanúsítottnak, aki ekkor kikapta a kezéből és többször megszúrta a felsőtestén”

– ismertette a csatornának Szilágyi László, a megyei főügyészség szóvivője.

A férfi letartóztatását azóta már az ügyészség is indítványozta, amit a bíróság jóvá is hagyott. A döntés meghozatala előtt a TV2 szerint a férfi a bíróság folyosóján „nevetgélt”. A gyanúsított ellen a későbbiekben emelhet vádat az ügyészség.

Nyitókép: Pexels.com