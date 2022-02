Most meghalsz! – Vadászkéssel tört szobatársa életére

Az ügyészségi tájékoztatás szerint a vádlott és a sértett ugyanannak az építési vállalkozónak dolgoztak. Szálláshelyük egy XXII. kerületi ipari telephelyen volt, ahol közös szobát használtak. Korábban több esetben volt köztük nézeteltérés a vádlott rendszeres alkoholfogyasztása miatt, illetve mert a sértett nem tartott kellően rendszeretőnek sem.

2018. október 23-án, a munkavégzést követően, a délutáni órákban a telephelyen a két férfi – más munkatársaikkal együtt – közösen, bográcsban főztek és ennek során szeszes italt fogyasztottak. A sértett ekkor is szóvá tette a vádlott viselkedését, amitől a férfi indulatos lett, majd később az épület konyhájában magához vett egy vadászkést, és a szobájukba ment, tudva, hogy a sértett is hamarosan oda fog érkezni. Amikor kisvártatva a sértett is belépett a szobába, az ajtó mellett várakozó férfi mögé lépett,

átkarolta, miközben azt mondta, hogy most meghal, a vadászkéssel megvágta szobatársa nyakát.

A megtámadott előbb a férfi kést tartó karját próbálta eltolni magától, utána közvetlenül a késpengéhez nyúlva sikerült azt félretolnia, ezután ki tudott szabadulni a vádlott fogásából. A támadó erre kiszaladt a szobából, és a kést egy szekrény mögé rejtette.

A férfit a rendőrség rövid idővel később a helyszínen elfogta, a sértettet a mentők kórházba szállították. Annak ellenére, hogy a védekező sértett a nyakán és a kezén csak könnyebb sérüléseket szenvedett, a támadott testtájékra, a bántalmazás eszközére és irányára tekintettel fennállt a súlyosabb, akár halálos sérülés keletkezésének reális lehetősége is.

A Fővárosi Főügyészség a támadóval szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta a vádiratban.

