Fél év börtön vár a Bayern München világbajnok labdarúgójára

Hat hónap börtön vár Lucas Hernandezre, a Bayern München francia válogatott védőjére - írja a BBC híradására hivatkozva az Index.

A 25 éves labdarúgó azért mehet a börtönbe, mert nem tartotta be a rá vonatkozó távoltartási végzést. A rendelkezést még 2017-ben hozták fél évre, miután verekedtek barátnőjével, Amelia Ossa Llorentével, akit ezt követően kórházba is kellett vinni - mindkettejüket 31 nap közmunkára ítélték akkor, sőt ki is békültek és összeházasodtak. Ám ez a korábbi események fényében nem volt törvényes, mivel érvényben volt a távoltartás.

Lucas Hernandeznek így a jövő hétig meg kell jelennie a bíróságon, majd 10 napon belül mehet a rácsok mögé. Választhat, hová kerül.

Az ítélet nem jogerős.

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Andreas Gebert