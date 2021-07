A Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztályának rendőrei 2020. november 27-én állították elő az akkor 52 éves budapesti lakhelyű K. Zoltánt, mert a gyanú szerint egy orvos nevével visszaélve négy év alatt 160 sportorvosi igazolást állított ki tényleges vizsgálatok nélkül, illetve azokba több hamis bejegyzést is rögzített. A nyomozás adatai szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkező gyanúsított 145 személyt csapott be többször is, alkalmanként 3000 és 6000 forint közötti összegeket kérve a hamis igazolásokért.

Az összesen 495 rendbeli bűncselekmény – köztük kuruzslás bűntett, közokirat-hamisítás bűntett és csalás vétség - miatt kihallgatott K. Zoltán az eljárás során beismerő vallomást tett. Az újbudai nyomozók a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat átadták az illetékes ügyészség részére - olvasható a rendőrségi portálon megjelent összefoglalóban.​

Nyitókép: Pixabay