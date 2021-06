Veszélyes tárgyak az úton - felelhet a két tinédzser

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya egy 19 és egy 15 éves balassagyarmati fiatal ellen folytatott büntetőeljárást.

A megalapozott gyanú szerint a 19 éves férfi és fiatalkorú társa összesen három alkalommal- Ipolyszög belterületén, a 22-es számú főúton különböző akadályokat létesített. A gyanúsítottak az úttestre, annak teljes szélességében fém-, fa- és betondarabokat, fémoszlopot, szemeteskukát, tolószéket és különböző más akadályokat helyeztek el. Az egyik alkalommal a település egyik parkjában két növendék díszfa nagyobb ágait is letörték, valamint a virágoskertből három nagyobb méretű követ is elvittek, és azokat is az úttestre helyezték. Személyi sérülés nem történt, de a közúti közlekedés biztonsága közvetlen veszélybe került.

A megalapozott gyanú szerint továbbá a 15 éves fiú május elsején a késő esti órákban a település belterületén, a vasúti átjárónál porcelánszigetelő és ágyazatkövet gyűjtött, majd azzal a mentrend szerint közlekedő személyvonatot többször megdobta. A gyanúsított két ablaküveget is betört ily módon, azonban a vonaton tartózkodók közül senki nem sérült meg.

Az eljárás vizsgálati szakaszát a nyomozók befejezték és a keletkezett iratokat az illetékes ügyészség részére megküldték - közölte a police.hu.

