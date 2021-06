"Meg fogok ölni három embert" - részletek derültek ki a gyöngyösi városházi eseményekről

Eredetileg ügyintézési céllal tért be a Városházára Gyöngyösön egy illető a napokban, de pisztoly és kés is volt nála - erről írtunk már a napokban, az esetről azonban most több is kiderült.

A Blikk cikke szerint akciófilmbe illő jelenetek zajlottak le szerda délután, amikor a felfegyverkezett férfi megjelent a polgármesteri titkárság folyosóján, és csak a hivatal három munkatársának higgadtságán, bátorságán múlott, hogy nem történt tragédia a 46 éves V. Tamás őrjöngéséből.

Egyikük a lapnak elmondta, tisztán hallotta, amint a férfi azt üvölti, "meg fogok ölni három embert", ekkor észlelte azt is, hogy egy rendész rohan az épületben lefelé, hogy értesítse a rendőröket, az épületet pedig lezárták.

Egy biztonsági őrt már mészárlással és öngyilkossággal is fenyegetett a férfi, az őr előzőleg kiterelte az épületből a dolgozókat, akiket csak tudott, higgadtan viselkedett a beszámolók szerint. (Később kiderült, hogy gáz-riasztó pisztolyról volt szó.

A titkárság egyik munkatársnője akkor lépett elő kulcsszereplővé, amikor kiderült, ő ismeri a férfit, aki 16 évvel korábban a hivatalban dolgozott. Ő próbálta szóval tartani a fegyverest, és nyugtatgatta.

Közben lopózott a férfi mögé a városgazda, és kitépte a kést a férfi övéből.

A rendőrök percek alatt ott voltak, a férfit földre vitték és bilincsbe verték.

V. Tamásról kiderült, egyedül nevelte kisfiát, rossz anyagi körülmények között, szociális bérlakásban.

V. Tamásnál egy elektromos sokkoló is volt.

