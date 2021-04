Hableány-per: levetítették a hajóbaleset legmegrázóbb felvételét

A Hableány-hajóbalesetről vetítettek le több felvételt kedden a Fővárosi Törvényszéken. Néhány felvételt hanggal vetítettek le. Köztük azt is, amelyiket egy amerikai turista készített a Viking Sigyn hajóorrából, közvetlenül a baleset előtt – írja a Telex.

A videón jól hallható, ahogy a Viking utasai egyre hangosabban azt kiabálják angolul, „Istenem, itt egy hajó! Istenem, istenem!”

Az igazságügyi szakértők szerint a Viking Sigyn kapitányának ebben a szituációban tudnia kellett, hogy ütközni fognak. A baleset pedig akkor sem lett volna elkerülhető, ha a szállodahajó vagy a Hableány csökkentette volna a sebességét. A balesetet úgy sem lehetett volna elkerülni, ha a Hableány kapitánya hirtelen jobbra kormányozza a hajót, mert ilyenkor a hajótest fara mozdul el először, és akkor az ment volna neki a Vikingnek.

A tárgyaláson levetítették azt a felvételt is, amelyiket egy férfi készített. Ő a kormányállás közelében állt, amikor lentről egyre hangosabban hallatszódott a sikoltozás, a videózó férfi pedig csak azt kérdezgeti: „Where is the boat?”

Ezután a videón látszik egy alak, aki a hajóorrba szalad, hogy megnézze, hol van a hajó, majd nem sokkal később egy női hang ordítja – vélhetően a kapitánynak – , hogy „Stop the boat!”

A videó levetítése után az egyik sértett ügyvédje szerette volna megkérdezni a vádlottól, hogy felismeri-e magát a felvételen, de mivel a Viking Sigyn kapitánya korábban megtagadta a vallomástételt, így a kérdésre sem kellett válaszolnia. Az ügyvéd szerint azonban a felvételen jól látható, hogy a kapitány kijött a kormányállásból, és „fogalma sincs arról, mi történt”.

A vádirat szerint a Viking Sigyn 2019. május 29-én, nem sokkal este kilenc óra előtt futott ki az Akadémia nevű állomásról. A szállodahajó ukrán kapitánya 20 óra 57 perckor pedig rádión jelentkezett be a Navinfó Budapesthez. A Viking Sigyn nem sokkal 21 óra után gyorsítani kezdett, és a gyorsítástól számított öt percig szabad szemmel és a hajó műszaki berendezésein is egyértelműen látható volt a Hableány. Az ügyészség szerint a kapitány öt percig „személyében rejlő okból nem a hajó vezetésére koncentrált”, nem észlelte a Hableány jelenlétét, nem csökkentette hajója sebességét, és nem kezdeményezte a rádiókapcsolat felvételét.

A szállodahajó 10-11 km/órás sebességgel haladt, amikor 21 óra után 5 perccel a jobb első hajólemezével nekiütközött a 8-9 km/órával haladó Hableánynak, és maga elé forgatta azt. A majdnem 30 méteres városnéző hajó nagyjából 30 másodperc alatt teljesen elsüllyedt. A Hableány fedélzetén 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. A hatóságok 27 áldozat holttestét találták meg, egy azóta sem került elő, a balesetet hét koreai turista élte túl. A Viking Sigyn 64 éves kapitánya ellen halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt emeltek vádat.

Minden Infostart-cikk a Hableány-balesetről itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mónus Márton