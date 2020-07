Végezni akart az őt elítélő bírónővel, de ez még nem minden

A Győri Törvényszék ítéletében a vádlottat emberölés előkészületének bűntette miatt – mint többszörös visszaesőt – 2 év 8 hónapi fegyházbüntetésre és 3 évi közügyektől eltiltásra ítélte – olvasható a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleményében.

A nem jogerős ítélet szerint az emberölés előkészületének bűntette miatt is már elítélt nő a legutolsó büntetéséből szabadulását követően elhatározta, hogy az őt korábban jogerősen elítélő másodfokú tanács elnökét megöli. Erről egy fenyegető tartalmú levelet is küldött a törvényszékre, a bírónőnek címezve, s

vásárolt egy, az élet kioltására alkalmas kést is, majd több alkalommal figyelte a sértettet

a lakókörnyezetében, de mivel a sértett egyik alkalommal sem volt egyedül, ezért az eltervezett tettet nem hajtotta végre. Továbbá a sértett megölésére olyan személyeknek adott megbízást, akik ismerték a sértettet. A vádlott még az első gyanúsítottkénti kihallgatása során is úgy nyilatkozott, hogy

a sértettet (továbbra is) meg akarja ölni.

Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője a bűnösség megállapítása miatt fellebbeztek.

A másodfokú ügyészség szerint az elsőfokú bíróság ítélete törvényes és megalapozott, a büntetés azonban inkább méltányos, mert a többszörös visszaesői minőségén túl is büntetett, cselekményét a korábbi büntetéséből szabadulását követően rövid időn belül elkövető vádlott

minősített emberölést tervezett s hívott fel arra másokat is,

tett más konkrét lépéseket, és korábban már emberölés előkészülete miatt is elítélték, s az azért kapott korábbi fegyházbüntetéséhez képest most még kisebb a büntetése, amely a közelmúlt emberölés előkészülete miatti regionális ítélkezési gyakorlatához képest is enyhe.

