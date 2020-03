Aprópénzért dolgoztak a heves megyei cégtemető ügyvédei

A Heves Megyei Főügyészség tizenhárom személy – köztük két ügyvéd – ellen emelt vádat azért, mert valamennyien közreműködtek összesen ötven magyarországi vállalkozás fiktív adásvételében 2009 és 2013 között - közölte az ügyészség. A szövevényes ügyben 52 vádpontban részletezi a vádhatóság a bizonyítékokkal igazolt tényállást - áll a vádhatóság honlapján olvasható közleményben.

Az ügy elsőrendű vádlottja volt az ötletgazda, és irányított a szervezetet - később egyébként nagy volumenű fiktív munkaerőkölcsönzéssel foglalkozott, amiért már jogerősen el is ítélték. Két vádlott az ügyészség szerint elsődlegesen a szervezésben vett részt, öten fiktív vevőként a nevüket adták a jellemzően a két megvádolt ügyvéd által lebonyolított hamis adásvételekhez. Az ügy három vádlottja olyan korábbi cégtulajdonos, aki nemcsak eladta a vállalkozását, de abból előzőleg jogellenesen különböző vagyoni értékeket is kivett a maga számára - őket sikkasztással is megvádolták.

Az elsőrendű vádlott újsághirdetésekben keresett köz-, illetőleg szállítói tartozást felhalmozó gazdasági társaságokat országszerte. A jelentkezők számára azután olyan vevőket közvetített - többnyire 150-300 ezer forint közötti összegért -, akik hajlandóak voltak a csődbe ment cégeket pár tízezer forintért a nevükre venni, és megszervezte az adásvételhez szükséges okiratok ügyvédi előkészítését is. Az új tulajdonosok jellemzően anyagi nehézségeik miatt vállalták, hogy nevükre veszik az adósságban úszó cégeket, de a későbbiekben, a felszámolási, vagy kényszertörlési eljárások megindításáig egyáltalán nem vettek részt a vállalkozások további működtetésében, csak névleg voltak vezető tisztségviselői - írta közleményében az ügyészség.

A fiktív ügyleteket lepapírozó ügyvédek alkalmanként 50 ezer forintot kaptak.

A főügyészség többrendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja a tizenhárom terheltet, valamint – ezzel halmazatban – nagyobb, illetve jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével is az érintett korábbi cégvezetőket.

A letartóztatásban lévő elsőrendű vádlott és az egyik eljáró ügyvéd esetében az ügyészség végrehajtandó,

további négy vádlott esetében pedig felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt.

Hét vádlottal szemben a vádhatóság pénzbüntetést indítványozott, és többek esetében indítványt tett arra is, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el őket a gazdálkodószervezet általános vezetését ellátó szerv tagja vagy egyszemélyi vezetője foglalkozástól.

Nyitókép: Pixabay