Ellopták az Aranyélet és a Terápia forgatókönyvírójának laptopját, az összes munkája rajta volt

Tasnádi István József Attila- és Balázs Béla-díjas drámaíró, forgatókönyvíró, rendező az HBO Terápia című sorozatának vezető írója volt, de olyan színházi bemutatók is fűződnek a nevéhez, mint – rengeteg más mellett – a Made in Hungária és a Feketeország. Műveiből a Wikipédia szerint német, lengyel, cseh, szlovák, román és bolgár nyelvű előadások is születtek. Két kötete jelent meg francia nyelven. Darabjai ezen kívül még angol, olasz, lengyel és bolgár nyelvű antológiákban jelentek meg.

36 színművének és színpadi adaptációjának eddig 88 bemutatója volt magyar színpadokon. Darabjait külföldön is megismerhette a közönség egyebek között az Egyesült Államokban, Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Írországban, Lengyelországban, Litvániában, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban, Oroszországban, Svájcban, Szlovákiában, Szlovéniában, Szerbiában.

