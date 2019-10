Vérfüdrő az osztrák síparadicsomban

Vasárnapra virradóra, az éjszaka kellős közepén támadt rá exbarátnője alvó családjára és öt embert lőtt le egy 25 éves osztrák férfi Kitzbühel üdülővárosban élő exbarátnője alvó családjára. Megölte a 19 éves lányt, annak új párját, de a volt barátnő szüleit és testvérét sem hagyta életben. A vérengzés után feladta magát a rendőrségen - írta a Reuters alapján az Index.

Five people have been murdered in the Austrian ski town of Kitzbuehel, police said. The alleged attacker was targeting his former girlfriend, according to local media More here: https://t.co/UkAW4p5dNW pic.twitter.com/d3jBDp5pW3