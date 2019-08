Bűncselekmények sora, amiket épp ilyenkor követnek el

Még egy hónap hátravan a vakációból, ennek kapcsán kérdezte a Szabolcs Online a megyei rendőrség bűnügyi vezetőjét, dr. Kovács Attilát, hogy milyen olyan típusú bűncselekményekre kell felkészülni, amelyek tipikusan ilyenkor fordulnak elő.

Elmondása szerint a tulajdon elleni szabálysértés minimális volt július végéig.

A klasszikus strandlopás már nem jellemző, legalábbis ilyen esetből nagyon kevés jut a rendőrség tudomására.

Tanácsai szerint mivel alapvető, hogy gyógyszeresen, ittasan, de jóllakottan és felhevült testtel sem ugrunk csak úgy fejest a vízbe, már olyan dolgokra is lehet figyelni, mint hogy elúszott matracot nem kezdünk el kergetni a nyílt vízen, vagy hogy a Tisza-tó partján csak úgy engedjük el gyermekeinket, hogy tudjunk, hová megy, kivel, és mikor jön haza, ha szórakozni, csatangolni indul; a rendőrfőnök szerint jó megoldás, hogy a csapat egyik tagjának szülője viszi ki "helyszínre" a fiatalokat azzal, hogy mikor megy értük.

Az iratok ne legyenek egy helyen, a telefon pedig ne legyen farzsebben.

Felhívta a figyelmet a besurranásos lopások szezonjára is, a kertkapu és a ház ajtaja is legyen zárva; földszintes háznál az ablak is legyen csukva.

Ma már ismertebb tanulság, hogy nem szabad családi nyaralás idején a közösségi oldalon túlzottan jelen lenni, ez ugyanis felhívja a figyelmet arra, hogy a lakás őrizetlen lehet.

