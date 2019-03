Rettenetes dolgot művelt a lányával, 11 évet kapott az anya

A 37 éves ugandai származású nő büntetését kihirdető Philippa Whipple bírónő leszögezte: a női körülmetélés gyermekbántalmazásnak minősül, barbár gyakorlat és súlyos bűncselekmény. A rendőrség és a női körülmetélés ellen kampányolók szerint az ítélet üzenetértékű, jelzi, hogy a gyakorlat büntetést von maga után. A körülmetélésért maximálisan kiszabható szabadságvesztés időtartama 14 év.

A ghánai apát a bíróság felmentette a csonkítás vádja alól, de 11 hónapra ítélték - tiltott tartalmú - válhetően pornográf felvételek birtoklásáért.

A hatóságok az után indítottak nyomozást, hogy a szülők 2017 augusztusában kórházba vitték a vérző kislányt, akinek nemi szervén az orvosok vágásokat találtak. A nő a gyerek sérüléseit azzal magyarázta, hogy leesett az asztalról, de ezt az orvosszakértők kizárták. A per során megszólaltatott szülész azt vallotta, hogy a vágások egy elrontott nemiszerv-csonkítás nyomainak tűnnek, amelyeket a szülőhazájában, Szudánban is látott.

Welcome. Now what about the #FGM mutilators in the Somali community? So far zero convictions https://t.co/o1WW8YoYdH