Lelkileg nagyon megviselte, 10 milliós pert fontolgat Galambos Lajos volt felesége

Ahogy arról beszámoltunk Galambos Lajost három és fél év börtönre ítélték víz-, gáz- és áramlopás miatt. A közismert mulatós zenész volt feleségét viszont felmentette a bíróság.

Azért fontolgat pert a magyar állam ellen, mert 2015 szeptemberében – három kiskorú gyermeke szeme láttára – bilincsben vitték el a zenésszel együtt az otthonából, majd közel két hétig rácsok mögött volt - - írja a Blikk.

Szándékában áll kártérítést követelni az Igazságügyi Minisztériumtól. Lelkileg az elmúlt 7 év nagyon megviselte, és az ügyvédi, valamint egyéb költségek nagyobb kiadásokat is róttak rá. Ezek ismeretében egy szabad szemmel is jól látható, szép összegre számíthat, akár tízmilliós nagyságrendben is – fogalmazott dr. Fröhlich Krisztián, a művésznevén Lagzi Lajcsi ügyvédje.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter