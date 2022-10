Meglépett egy félénk szekszárdi kenguru

Hetek óta nem találja szekszárdi gazdája eltűnt kenguruját. Azóta is azt kérik, senki ne próbálja befogni, mert az állat annyira megijed, hogy bevadul.

A minap aztán a kenguru kisfia is elszabadult a Tolna megyei hírportál szerint, a gazdi közösségi oldalán is "körözik".

A kengurupáros gyakorlott szökevénynek számít, már nem először oldanak kereket.

Heimann Csaba decsi-szőlőhegyi birtokán számos egyéb állatot is tart. Tehenet, borjúk, malacok, kecskék, birkák, kutyák, macskák, sőt még egy emu is gazdagítja másfél hektáros tanyáját, ahol családjával nem mellesleg őstermelői baromfifarmot is működtetnek.

Kis túlzással bárki tarthat otthon Bennett-kengurut: se nem veszélyes, se különleges tartást nem igényel. Bár Ausztráliában őshonos, még a hideget és a havat is bírja, nem kell neki fűtött hely. Szénát, lucernát és az itthon is könnyen megvásárolható kengurutápot eszik. Még tenyészet is van, ára körülbelül 100 ezer forint – ezt már a Borssal közölte a fővárosi állatkert.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt