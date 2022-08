Rendőrségi tortúra várt rá az éneklése miatt

A könnyed stílusban éneklő, 37 éves Hero Alom, aki a Facebookon több mint kétmillió, a YouTube-on pedig másfél millió rajongóval rendelkezik, több éve osztja meg extravagáns videóit. Az viszont, hogy a bangladesi klasszikusokat Hero Alom is feldolgozza videóiben, dühödt kritikákat váltott ki.

Hero Alomot a múlt héten rendőri kihallgatásnak vetették alá, és azt követelték tőle, hagyja abba a nemzeti klasszikusok, így a Bangladeshez sok szállal kötődő Rabindranáth Tagore indiai költő és Kazi Nazrul Iszlam indiai születésű bangladesi költő és énekes műveinek megzenésítését és éneklését. A rendőrség szerint a zenész ezt meg is ígérte.

A rendőrök azt is követelték az énekestől, hogy írjon alá egy bocsánatkérő üzenetet és ne jelenjen meg többé rendőregyenruhában a videóin. A fővárosban, Dakkában hajnali 6-kor előállított és nyolc órán át fogva tartott énekestől nevének megváltoztatását is követelték. A rendőrség tagadta, hogy erre is megpróbálták volna kötelezni az énekest.

Az énekes szerint a külsejét is kifogásolták, azt mondták neki, hogy nézzen tükörbe, mert "egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy hős (Hero)".

A dakkai rendőrkapitány szerint számos panasz érkezett arra, hogy az énekes "kiforgatja" a hagyományos stílust.

Kihallgatását követően Hero Alam új videót tett közzé, melyben rácsok mögött ül, megtörve. Az énekes elmondta: úgy látja, Bangladesben egyelőre nem lehet szabadon énekelni.

Nyitókép: YouTube/Hero Alom