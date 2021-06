Will Smith könyvet ír

Will Smith kiadja a memoárjait. Az 52 éves hollywoodi sztár novemberre tervezi a könyv megjelenését.

"Ez a legelső könyvem" - írta az Oscar-díjra jelölt és többszörös Grammy-díjas színész az Instagramon.

Mint videójában elmesélte: két évig dolgozott a visszaemlékezésein, amely a Will címet kapta. Az életrajzi kötet a sztár honlapja szerint olyan ember történetét meséli el, aki megbirkózott az érzelmeivel, és példájával másoknak is segíthet. Smith a könyv megírásához társszerzőként Mark Mansont hívta meg. A színész hollywoodi karrierje az 1990-es évek elején kezdődött a Kaliforniába jöttem című vígjátéksorozattal. Később olyan filmek sztárja lett, mint A függetlenség napja, a Legenda vagyok, az Ali vagy a Men in Black - Sötét zsaruk.

1997 óta él házasságban Jada Pinkett Smith színésznővel. Két gyermekük, a 22 éves Jaden és a 20 éves Willow szintén színészként és énekesként is ismert. Első házasságából Smithnek egy fia született, Trey Smith.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan