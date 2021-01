Ilyen az, amikor rászakad az egész parkolóház egy seregnyi luxusautóra – videók

Továbbra sem tiszta, miért omlott össze tavaly októberben egy elzárt parkoló Dammám városában (Szaúd-Arábia Keleti tartományának székhelye), de a romok alá szorult roncsokat mostanra kimenekítették, és pont olyan állapotban vannak, mint gondolnánk – írja a totalcar.hu.

A tavaly történt balesetről a biztonsági kamerák készítettek felvételt, így látni a pillanatot, amikor a parkoló megadja magát, és a földszinten álló autókkal együtt megindul a talaj az eggyel lejjebb lévő szint felé. A videó önmagában is elég rémisztő lenne, de ráadásként

az egyik alkalmazott pont az összeomlás pillanatában indult le a föld alatti szinthez vezető lépcsőn,

és óriási szerencséje van, hogy nem fél perccel korábban ment.

Az alsó szinten álló autókra tehát a komplett felső szint, és annak flottája zuhant rá, így már a baleset bekövetkeztekor sem lehetett túl sok reményt fűzni hozzájuk, de a nemrég készült felvételek eloszlatták az összes kételyt: nem maradt ép autó. Mindegyik romokká préselődött, az utasterük konkrétan megszűnt a tetejükkel együtt, sőt sokra egyáltalán rá sem ismerni.

اخراج السيارات من قبو مواقف برج السعيد

الله يعوضهم الخير والأهم سلامتهم?? pic.twitter.com/AiiikJmZ74 — المربع نت (@almurabanet) December 22, 2020

Van köztük 6-os BMW, Porsche SUV – az egyik egy Cayenne, amire leginkább a nevéből maradt C betű emlékeztet –, 911, de feltehetően még sok egyéb hasonló kategóriájú autó is, amikből még ennyi sem maradt. Ha másnak nem is, annak lehet örülni, hogy személyi sérülés nem történt.

Nyitókép: forrás: totalcar.hu