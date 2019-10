Az október 10-i bejelentés szerint a férfi Szarvas-dél csomópont közelében rokkantkocsival közlekedett az út szélén. A rendőrök azonnal a megadott útszakaszhoz siettek, ahol meg is találták az idős embert. A 68 éves szarvasi férfi elmondta, hogy ki akarta próbálni az új utat és Békésszentandrásig szeretett volna eljutni. A rendőrök elmondták neki, hogy nemcsak balesetveszélyes így közlekednie, hanem a szabályok szerint tilos is. A férfit a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kardosi Mérnökségének útellenőre a kocsijába ültette és hazavitte - számoltak be az esetről a police.hu oldalon.

A rnedőrség felhívta a figyelmet, hogy az M44-es út autóútnak minősül, így a szabályozás szerint: „utópályán és autóúton, valamint az azokra való ráhajtásra szolgáló úton (az előjelző táblától kezdődően) csak olyan gépjárművel, illetőleg gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel szabad közlekedni, amely sík úton legalább 60 km/óra sebességgel képes haladni; ezeken az utakon más jármű közlekedése tilos.”

