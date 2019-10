Még mindig Budapesten készül az The Alienist című sorozat, ennek köszönhetően pedig, a rajongók legnagyobb örömére, Luke Evan is sokat tartózkodik a magyar fővárosban, így jó eséllyel lehet vele is összefutni.

Egy nemrégiben kikerült Instagram-bejegyzés tanulsága szerint a hollywoodi híresség odavan Jamie Oliver Budai Várnegyedben található étterméért, ahol – a hírek szerint – törzsvendégnek számít – szúrta ki a 24.hu.

„Az egyik legkedvesebb törzsvendégünk” – írta az étterem a színésszel készült fotó (alább) megjegyzéseként.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver