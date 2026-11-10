ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.65
usd:
323.25
bux:
146434.5
2026. november 10. kedd Réka
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a 2027-es költségvetésrõl a Pénzügyminisztériumban 2026. október 20-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA

Magyar Péter minősíti az elmúlt időszak letaróztatásait

Infostart / MTI

A köztörvényes bűnözők nem politikai foglyok – reagált a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán arra, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére, az embercsempészés gyanújával hétfőn őrizetbe vett Orbán Áron is felkerült a Fidesz honlapján közzétett „politikai foglyok listájára”.

Ki, mint vetett, azonképpen arat – fogalmazott Magyar Péter.

Orbán Áron neve a még októberben felsorolt négy másik „politikai fogoly” – a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében letartóztatott Bús Balázs korábbi NKA-alelnök, Hankó Balázs, az előző kormány kultúráért és innovációért felelős minisztere és Varga-Bajusz Veronika korábbi szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkár, valamint a Volánbusz-ügyben letartóztatott Seszták Miklós KDNP-s képviselő, korábbi nemzeti fejlesztési miniszter – mellett jelent meg.

A honlapon Orbán Áron ügyéről azt írták: „az ÁVH 2026. november 9-én szintet lépett a leszámolásban.” A Fidesz szerint az „újkommunista propagandagépezet azonnal fullba tolta a kretént”, Magyar Péter miniszterelnök öccse „a Tisza házilapjában 14 perccel korábban adott hírt az ÁVH-s leszámolásról, mint maga a rendőrség, és konkrétan meg is nevezték Orbán Áront”.

A Fidesz a kormányt azzal vádolta, hogy az üggyel a „tiszás ügynökbotrányról” akarja elterelni a figyelmet.

Ha a kormánynak kínos ügyek látnak napvilágot, jön az ÁVH és elvisz valakit. Mindegy, milyen okkal, joggal, a lényeg, hogy látványosan. Ebben a piszkos játszmában most a volt miniszterelnök öccse az eszköz. A cél pedig a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése – írták.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn este közölte az MTI-vel, hogy

őrizetbe vettek négy embert, akiket anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítottak meg.

Erre azután került sor, hogy a nap folyamán négy helyszínen, Budapesten, Fóton és Dunakeszin végzett nyomozati cselekményeket az Nemzeti Nyomozó Iroda a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) közösen embercsempészés, valamint befolyással üzérkedés gyanúja miatt.

Sajtóértesülések szerint a gyanúsítottak egyike Orbán Áron, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvére, akinek nevét az ORFK közleményében nem írták le.

Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel azt közölte: sajtóinformációk szerint őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront embercsempészet gyanújával.

Orbán Viktor hétfőn napközben a Facebook-oldalán testvére őrizetbe vételéről szóló sajtóhíreket úgy kommentálta: a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz.

A gyanú szerint a négy személy még 2024-ben, több hónapon keresztül segített vietnámi állampolgároknak Nyugat-Európába jutni. Magyarország vietnámi külképviseletein a vízumszerzésben működtek közre az elkövetők, akik személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, amelyen közösen osztoztak. A beszerzett információk alapján a vietnámiak célja az volt, hogy a jobb élet reményében Nyugat-Európába jussanak. A négy személy ehhez nyújtott segítséget - az eddigi adatok szerint - több mint száz embernek.

A négy emberhez tartozó ingatlanokban több órán keresztül zajlottak a házkutatások. A rendőrök lefoglaltak minden olyan eszközt, dokumentumot és elektronikus adatot, amely az embercsempész, valamint a korrupciós ügyben bizonyítékként szolgálhat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter minősíti az elmúlt időszak letaróztatásait

letartóztatás

magyar péter

vagyonvisszaszerzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek

Abu-dzabi béketárgyalások: a szakértő nem lát esélyt az áttörésre, de kisebb eredmények lehetnek
Kisebb megállapodásokra van esély az abu-dzabi béketárgyalásokon, átfogó rendezésre azonban nem számít Demkó Attila. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programvezetője az orosz és az ukrán álláspontokról, az európai részvételről és a biztonsági garanciákról is beszélt az InfoRádióban.
 

Megkezdődött Abu-Dzabiban az ukrajnai rendezésről szóló háromoldalú tárgyalások első fordulója

Donald Trump: Ukrajna máshogy fog kinézni a térképen a háború után

Alkotmányos vádeljárás az amerikai hadügyminiszter ellen

Európa már egy háború előszobájában lehet? Meglepő magyarázatot adott a szakértő

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.10. kedd, 18:00
Pánics Gergely
sportorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Asztalra csapott a MÁV vezére: kiraboltak két vasúti kocsit az éjjel, ezért borult a menetrend

Asztalra csapott a MÁV vezére: kiraboltak két vasúti kocsit az éjjel, ezért borult a menetrend

Kirabolták két Railjet vasúti szerelvény étkezőkocsiját keddre virradó éjszaka a budapesti Keleti pályaudvaron, amelyek emiatt nem tudtak elindulni - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden a Facebookon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas tévhit, hogy a töltött káposzta hungarikum: itt az országok listája, ahol ugyanilyet csinálnak - mutatjuk a recepteket is

Hatalmas tévhit, hogy a töltött káposzta hungarikum: itt az országok listája, ahol ugyanilyet csinálnak - mutatjuk a recepteket is

Bár a töltött káposzta hivatalosan is hungarikum, bármilyen meglepő, korántsem csak nálunk készítik: a Balkántól Skandinávián át egészen Ázsiáig számos országban találkozhatunk vele.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

Trump says FBI investigating Nvidia boss's affair with alleged Chinese spy

The US president said he spoke with Jensen Huang on Monday and asked him about the affair with the alleged spy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 10. 11:40
Megszólalt Orbán Áron ügyvédje
2026. november 10. 11:20
Erős állítást tett a levéltáros szakszervezet
×
×