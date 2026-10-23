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Hankóné Hrágyel Zsuzsanna, Hankó Balázs országgyûlési képviselõ, korábbi kulturális és innovációs miniszter felesége a Fidesz megemlékezésén az 1956-os forradalom 70. évfordulóján Budapesten, a Bem téren 2026. október 23-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Hankó Balázs nincs jól, de kitart

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A Fidesz-KDNP Bem téri október 23-i ünnepségén Hankó Balázs felesége olvasta fel a politikus üzenetét.

A Zászlómenet végeztével, fél három után kezdődött rendezvényen Szűcs Gábor nyitóbeszéde után Hankóné Hrágyel Zsuzsanna gyermekei kíséretében lépett a színpadra, és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében letartóztatásban lévő férje levelét olvasta fel.

A volt innovációs és kulturális miniszter azt írta: „politikai foglyok” lettek, mert a nemzeti és a keresztény kultúra mellett álltak ki, de a börtönből is a szabadságért vívják a harcot, „értetek és veletek”. Hankó Balázs kiállást kért, hogy „jusson el minél többekhez az igazság, nem vagyunk mi sem és ti sem bűnösök”. Azt kérte, hogy az összefogás szimbólumaként hordják a piros-fehér-zöld karkötőt és minden este 9 órakor imádkozzanak.

Péntek este megjelent egy videó Orbán Viktor Facebook-oldalán, amelyben Hankó Balázs felesége arról beszél, hogy férje nincs jól, de kitart. Erőt ad neki a családja, illetve hogy sokan imádkoznak érte és vele vannak, többen böjtölnek is érte. „Tudja, hogy az emberek és a közösség mellette áll” – fogalmazott. A család is sok biztatást kap akár idegenektől is a hétköznapokban. De támadások is érik őket az interneten, ám akkor is kiállnak Hankó Balázs mellett.

„Erről szól a család. A támadásokat nem is teljesen értettem. Valószínűleg nem értik, miről szól egy család. Azért vállaltam, mert ezzel is szerettük volna a gyerekekkel megmutatni, hogy kiállunk Balázs mellett” – mondta Hankóné Hrágyel Zsuzsanna, hozzátéve, hogy minden nap 15 percet tudnak beszélni a letartóztatásban lévő politikussal.

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Kezdőlap    Belföld    Hankó Balázs nincs jól, de kitart

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