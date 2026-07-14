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Nyitókép: Pexels.com

TEK-es vezetőnek hazudta magát, 28 milliós „mentőakciót” ígért

Infostart / MTI

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádirata alapján két és fél év börtönre ítélt a bíróság egy férfit, aki rendőrségi vezetőnek adta ki magát és nemlétező kapcsolataira hivatkozva ígérte, hogy kimenekít Venezuelából egy ott fogvatartott nőt – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az 53 éves férfit egy budapesti fürdőben ismerte meg az egyik sértett, aki a fürdővendégektől korábban azt hallotta, hogy a férfi a Terrorelhárítási Központ egyik vezető beosztású rendőre.

A férfi és a nő 2025. augusztus 14-én ismét találkoztak és a beszélgetésük során a nő szóbahozta barátnője lányának ügyét, akit hónapokkal korábban a venezuelai hatóságok elfogtak, börtönbe került és azóta a családja semmilyen hírt nem hallott felőle.

A férfi még ezen a napon a nő újbudai lakásán találkozott a másik két sértettel is, a fogvatartott lány anyjával és annak élettársával és felvázolta nekik, hogy kapcsolatai révén

a lány hazahozatala érdekében el tud intézni egy fogolycserét, amelynek a költsége 28 millió forint lenne.

Az ügyészség szerint a tévedésbe ejtett három sértett ezután a pénz egy részét – összesen mintegy 17,5 millió forintnak megfelelő forintot és eurót – előteremtették és azt folyamatosan adták át a férfinak, aki a sértettek fizetési kényszerhelyzetét azzal fokozta, hogy úgy tett, mintha előttük telefonon intézkedne, valamint jelezte nekik azt is, hogy a kimenekítési költséget már meg is előlegezte, így neki kell majd fizetniük.

Időközben a család már hivatalos híreket is kapott a nő fogva tartásának körülményeiről, ezért gyanakodni kezdtek a fogolycsere hitelességében. Végül további pénzátadásokra már nem került sor, mert a sértettek feljelentést tettek, a rendőrök pedig elfogták a férfit, akit a bíróság letartóztatott, majd ellene a Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség vádat emelt – írták.

A vádlott a Budai Központi Kerületi Bíróságon idén április végén megtartott előkészítő ülésen beismerte a terhére rótt bűncselekményeket és lemondott a tárgyaláshoz fűződő jogáról, így őt a bíróság a három sértett sérelmére elkövetett csalás miatt két és fél év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte.

Az ítélet ellen a kerületi ügyészség hosszabb tartamú börtönbüntetés és a sértettektől kicsalt további összegekre kiterjesztendő vagyonelkobzás érdekében fellebbezést jelentett be, amit a Fővárosi Főügyészség indítványában fenntartott, így az ügy másodfokon, a Fővárosi Törvényszéken folytatódik – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    TEK-es vezetőnek hazudta magát, 28 milliós „mentőakciót” ígért

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