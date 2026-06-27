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A Budapest-Belgrád vasútvonal nyíltvonali szakaszának utolsó vágánydarabját helyezik be a V-Híd gépbemutatóján Kiskőrösön 2024. október 9-én. Az eseményhez kapcsolódó ünnepségen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építése, hiszen az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, s így a jövő év végére elkészülhetnek a magyarországi munkálatok.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Feloldhatják a Budapest-Belgrád projekt titkosítását, Kína bólintására vár a kormány

Infostart / MTI

A Budapest–Belgrád vasútvonal dokumentumait és kínai hitelszerződését az Országgyűlés – az Orbán Viktor vezette akkori kormány kezdeményezésére – egy 2020-ban elfogadott törvényben 10 évre titkosította.

A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményeztük a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását – írta közösségi oldalán szombaton a közlekedési és beruházási miniszter azzal kapcsolatban, hogy előző nap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével.

Vitézy Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél belegyezésére is szükség van, mivel a projekt két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik.

A miniszter emlékeztetett, a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonatbefolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll.

„Egyetértettünk abban, hogy a legfontosabb közös cél, hogy a hazai és európai előírások szerinti biztonsági garanciák mellett, a vonatbefolyásoló rendszer alapos tesztelése után, de a lehető leghamarabb elindulhasson a személyszállítás a vonalon” – írta a Gong Taóval tartott találkozója kapcsán a tárcavezető.

A Budapest–Belgrád vasútvonal dokumentumait és kínai hitelszerződését az Országgyűlés – az Orbán Viktor vezette akkori kormány kezdeményezésére – egy 2020-ban elfogadott törvényben 10 évre titkosította.

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Kezdőlap    Belföld    Feloldhatják a Budapest-Belgrád projekt titkosítását, Kína bólintására vár a kormány

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Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság

Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság

Ha ma Budapesten tönkremegy egy pad vagy kátyús lesz egy út, a városlakó gyakran nem tudja, kihez kell fordulnia. A probléma ott kezdődik, hogy ezt sok esetben még maguk az üzemeltetők sem tudják egyértelműen megmondani. A fővárosban ugyanis kétszintű önkormányzati rendszer működik, amelyben a fővárosi és kerületi feladatok határai sok esetben elmosódnak. Fenntartói szürke zónák, torz felelősségi viszonyok és átfedő hatáskörök nehezítik az üzemeltetést, az átfogó fejlesztéseket pedig a széttagolt döntéshozatali rendszer lassítja. A végeredmény egy olyan intézményi struktúra, amely sokszor még a szereplők számára sem egyértelmű, és egyre nehezebben teszi kormányozhatóvá Budapestet. A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozatom ezen cikkében a főváros és a kerületek viszonyát, vagyis a kétszintű önkormányzatiság máig rendezetlen szerkezetét vizsgálom meg.

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