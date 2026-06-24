Vendéglátás, adminisztráció, kereskedelem – így alakult az első félévben a diákmunka-piac

A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi szezonalitás, a nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van – írja sajtóközleményében a Profession.hu.

„A diákmunka ma már sok helyen nemcsak szezonális segítséget jelent: egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös: a cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Ez a lehetőség ráadásul sokszor jóval több, mint néhány hét vagy hónap pénzkereset: belépő is lehet a munkaerőpiacra. Érdemes ezért figyelembe venni a választás során, hogy az adott hely akár hosszabb távon is megfelelhet-e, hiszen egyre több fiatal marad határozatlan idejű pozícióban ott, ahol diákként kezdett, vagy a tanulmányai végén tér vissza a már ismert közegbe” – fogalmazott Kispéter Alma, a cég szenior toborzási és kiválasztási szakértője.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát: az év első felében a hirdetések közel 20 százaléka ehhez a területhez kapcsolódott.

A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt, 13 százalékos aránnyal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a host és hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a kontrolling munkatárs, logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök.

A Z generáció (14-29 évesek) munkakeresési preferenciáit egy átfogó generációs felmérésében vizsgálta idén a Profession.hu, mely rámutatott, hogy a három legfontosabb szempont korcsoportoktól függetlenül a fizetés, a munkavégzés helye, illetve a munkaidő/munkarend – írja az állásportál. A fiatalok ugyanakkor az idősebb korosztályoknál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a munkahelyi légkörnek és a közösségnek, valamint az otthoni munkavégzés lehetőségének. A jó csapat és a támogató közeg azért is fontos számukra, mert sok esetben ez az első munkahelyi tapasztalatuk, amely hosszabb távon meghatározhatja a munkáról alkotott képüket.

A fizetés az egyik legfontosabb információ a diák álláskeresők számára is, és ezt a munkáltatók egyre inkább figyelembe veszik, mert ez nekik is versenyelőny.

Az idei év első felében a diákmunkákat hirdető állások több mint 85 százaléka tartalmazott bérinformációt a Profession.hu oldalán. Összehasonlításképpen: az összes álláshirdetésnek csupán mintegy negyedében szerepelt konkrét fizetési adat.

A hirdetésekben feltüntetett átlagos diákmunka órabér bruttó 2 180 Ft, ami 4,6 százalékos növekedést jelent a tavalyi adatokhoz képest. A tanulókat legintenzívebben toborzó két szegmens közül a vendéglátás, hotel, idegenforgalom területén bruttó 1 928 Ft, míg az adminisztrátor, asszisztens és irodai munkakörökben bruttó 2 223 Ft az átlagos órabér. Ezek a bruttó órabérek pedig megegyeznek a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyijövedelemadó-kedvezmény miatt.

Munkakezdés előtt tisztázni kell, milyen formában történik a foglalkoztatás, és ehhez milyen adózási szabályok kapcsolódnak

– figyelmeztet a cég. A munkakör, a bérezés és a munkaidő írásbeli rögzítése a legtöbb foglalkoztatási formánál törvényi kötelezettség, alkalmi vagy idénymunka esetén pedig ajánlott írásos megállapodásba foglalni a feltételeket. A diákoknak fontos tudniuk azt is, hogy a 25 év alattiak személyijövedelemadó-kedvezménye a jogszabályban meghatározott feltételekkel vehető igénybe, a minimálbérre vonatkozó szabályok pedig minden foglalkoztatási formára érvényesek.