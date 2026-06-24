Magyar Péter: benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek

Venezuela minden eddiginél nagyobb szuverén adósságátstrukturálásra készül: az ország hamarosan nyilvánosságra hozza, hogy tartozásai elérik a 240 milliárd dollárt, ami jóval meghaladja a korábbi piaci becsléseket és túlszárnyalhatja Görögország 2012-es, 200 milliárd dolláros rekordját is - írja a Financial Times. Delcy Rodríguez ideiglenes vezető célja, hogy év végéig megállapodjon a hitelezőkkel, megnyitva az utat Venezuela visszatérése előtt a nemzetközi tőkepiacokra. A Centerview Partners befektetési bank közreműködésével készülő adósságfenntarthatósági tervet várhatóan július elején teszik közzé. A folyamatot bonyolítja, hogy a Nemzetközi Valutaalap nem vesz részt közvetlenül a tárgyalásokban, a hitelezői kör pedig rendkívül széles – a kötvényektől az olajipari tartozásokon át a Kínának és Oroszországnak fennálló adósságokig terjed.