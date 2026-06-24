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A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat – közölte a választáson nyertes párt miniszterelnöke csütörtökön a Facebookon.
Nyitókép: Getty Images/PieroAnnoni

Magyar Péter: benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek

Infostart / MTI

Benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

„Vállaltuk, megcsináljuk. Évtizedes adósságot törlesztünk ezzel” – fogalmazott Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek

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