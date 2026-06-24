„Vállaltuk, megcsináljuk. Évtizedes adósságot törlesztünk ezzel” – fogalmazott Magyar Péter.
Magyar Péter: benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek
Benyújtottuk az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
N. Rózsa Erzsébet: teljesen ellentétes Hamenei nézeteivel, ezért valószínűleg nem is volt iráni atomprogram
Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék
TudósítónktólImádták is, fúrták is – Alan Greenspan 100 éve
sport a tévébenFoci, sznúker, strandkézilabda a kínálatban
képek, videóÁt lehet sétálni a Velencei-tó vizében
Nagy színvallásra készül Venezuela
Venezuela minden eddiginél nagyobb szuverén adósságátstrukturálásra készül: az ország hamarosan nyilvánosságra hozza, hogy tartozásai elérik a 240 milliárd dollárt, ami jóval meghaladja a korábbi piaci becsléseket és túlszárnyalhatja Görögország 2012-es, 200 milliárd dolláros rekordját is - írja a Financial Times. Delcy Rodríguez ideiglenes vezető célja, hogy év végéig megállapodjon a hitelezőkkel, megnyitva az utat Venezuela visszatérése előtt a nemzetközi tőkepiacokra. A Centerview Partners befektetési bank közreműködésével készülő adósságfenntarthatósági tervet várhatóan július elején teszik közzé. A folyamatot bonyolítja, hogy a Nemzetközi Valutaalap nem vesz részt közvetlenül a tárgyalásokban, a hitelezői kör pedig rendkívül széles – a kötvényektől az olajipari tartozásokon át a Kínának és Oroszországnak fennálló adósságokig terjed.
Ismét lejtmenetben a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
Az euró, a dollár és a svájci frank is többe került szerda reggel, a forint minden fontos devizával szemben gyengült.
Congress passes war powers measure for first time, rebuking Trump's war with Iran
The resolution is largely symbolic, but it adds to pressure on the White House to end the conflict once and for all.