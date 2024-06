Készen állsz a felszállásra? Budaörsi Airshow június 22-én! (x)

Június 22-én, szombaton a Budaörsi Repülőtér ad otthont az egész napos, ingyenes családi rendezvénynek. A légi bemutatók, különleges, régi és új, civil és harci légi járművek bemutatója mellett családi és gyermekprogramok is várják azokat, akik kilátogatnak a hatodik Budaörsi Airshow-ra.

A repülés szerelmesei idén is lenyűgöző műrepülő-bemutatókat láthatnak Besenyei Péter, Rohács Tamás és Vári Gyula műrepülőpilóta közreműködésével. Különlegességként idén a Flying Bulls Aerobatic Team is látható lesz Budaörs egén, valamint a Baltic Bees Jet Team is. Lesz B-Kamov, MVM H bemutató, MVM helikopter, illetve sok egyéb meglepetés – tehát minden, ami egy egész napos légi parádéhoz szükséges. Lehetőség lesz helikopteres sétarepülésre is.

A kicsiket gyermeksziget várja, valamint gyerekkvízzel is készülünk. A földi járművek szerelmeseit katonai gépjárművek kiállítása várja az eseményen. Azok, akik az esemény közben szeretnének egy jót enni és inni, ezt a Szerencsejáték Zrt. Gasztroudvarában tehetik meg. Sőt, akik a különleges napot az emlékeken túl, kézzelfogható formában is magával vinnék, ajándéktárgyak formájában akár haza is vihetik.

Az eseményre a belépés ingyenes.

További részletek, naprakész információk az esemény Facebook-oldalán találhatóak.

A rendezvény aranyfokozatú támogatói: Szerencsejáték Zrt., MTÜ, HungaroControl, MVM

További támogatók: Fly-Coop Légiszolgáltató Kft., Goldtimer Alapítvány, Honvédelmi Sportszövetség

